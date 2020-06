Governo dos Açores lança campanha “Todos Fazemos Parte”

Pretende-se ‘convocar’ todos os Açorianos a fazerem parte do setor mais dinâmico da Região, fazendo jus à hospitalidade genuína do Povo Açoriano.

O vídeo comunica com os residentes, apresentando a identidade da Região através de imagens das ilhas, de rostos das pessoas, do que são os Açorianos e da forma como olham para quem visita o arquipélago, como uma oportunidade, como algo verdadeiramente importante, ou seja, reconhecendo no turismo a importância para o bem-estar das famílias açorianas.

A campanha é focada na importância do papel do residente e dos profissionais de turismo enquanto intermediários na experiência Açores, no respeito pela natureza e ambiente, na preocupação pela salvaguarda dos espaços naturais e na demonstração da harmonia na convivência entre residentes e turistas.

A mensagem é também dirigida aos turistas, ilustrando a vasta oferta dos Açores, sublinhando a aposta na preservação e sustentabilidade do território, ilustrada por padrões das várias ilhas (pastos, mar turquesa, chá, vinha, deserto vermelho, ilhéu, floresta, lagoa), e energias renováveis.

Como mensagem final, o vídeo demonstra que os Açorianos querem receber de braços abertos quem quiser conhecer o arquipélago, para viver juntos, e de forma sentida, o melhor dos Açores.

O vídeo pode ser visualizado em https://youtu.be/6ztnQ2cP-0Q.