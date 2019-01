Governo dos Açores entrega na Assembleia Legislativa proposta para recuperação do tempo de serviço dos professores

Segundo esta proposta, a recuperação será concretizada de forma faseada e constante, em seis anos, sem qualquer condicionante ou restrição orçamental, devendo iniciar-se a 1 de setembro de 2019, recorda nota do executivo regional.







A proposta do Governo dos Açores prevê que o ritmo da recuperação do tempo de serviço dos professores dos Açores possa ser antecipado em função do número de docentes que se aposentem no ano anterior.







Nesta proposta, acrescenta o governo, são abrangidos todos os professores que desempenharam funções no sistema educativo regional no período de tempo agora recuperado.