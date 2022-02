Governo dos Açores e farmacêuticos concluem revisão de carreira e remunerações

Citado em comunicado do Governo Regional dos Açores, Clélio Meneses acrescentou que, “este ano, todos os farmacêuticos do Serviço Regional de Saúde, nomeadamente nos Hospitais da região, terão “a repercussão financeira da regularização”.

Durante a reunião de hoje realizada em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, “foram assinadas as alterações à convenção coletiva de trabalho nº 51/2019, de 13 de dezembro”, em que a tutela se comprometeu “a disponibilizar a totalidade dos valores correspondentes já no decurso do corrente ano.

O secretário Regional da Saúde e Desporto manifestou “profunda satisfação” pela conclusão de um processo antigo, mas que agora foi resolvido pelo atual executivo em seis meses, de acordo com a nota de imprensa.

Clélio Meneses concretizou que a conclusão deste processo em tempo recorde também é uma “forma de reconhecer o trabalho que tem sido desenvolvido por estes profissionais do setor da Saúde, sobretudo, em tempos de pandemia” de covid-19.