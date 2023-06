Governo dos Açores cria 'startup' para sinergias entre incubadoras de empresas

O secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública considerou que a criação da Startup Azores “vem consolidar a rede de incubadoras e projetar para o futuro a sua ação como ecossistema de incubação, empreendedorismo e inovação nos Açores”.

Duarte Freitas, que falava hoje na inauguração da incubadora de empresas do concelho das Lajes do Pico - Lab Invest, referiu que a iniciativa potenciará o acesso a informação, projetos, apoios e capital, em articulação com o tecido económico local e com todas as incubadoras.

De acordo com o responsável político, citado em comunicado de imprensa, “pretende-se fazer mais e com mais articulação entre todo o ecossistema de incubação regional.”

Paralelamente, a secretaria regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública promoveu o IV Encontro da Rede de Incubadoras de Empresas dos Açores (RIEA), na ilha do Pico, tendo Duarte Freitas promovido uma reflexão e recolha de contributos para a ”definição do papel que a Startup Azores poderá desempenhar na dinamização das incubadoras da região”.