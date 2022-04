Governo dos Açores compromete-se com investimentos na agricultura da Graciosa

António Ventura referiu que “são compromissos que visam desenvolver a Graciosa e melhorar o rendimento dos agricultores, contribuindo para a melhoria da economia da ilha”.

O titular da pasta da Agricultura, citado em nota de imprensa do executivo açoriano, na sequência dos encontros de trabalho com a Associação dos Agricultores da ilha Graciosa e com a Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, revelou que vai ser construída uma mini lagoa artificial, na zona dos Barreiros.

Trata-se de uma cooperação entre os Serviços Florestais locais e a IROA - Instituto Regional de Ordenamento Agrário, visando uma maior oferta de água na ilha.

António Ventura referiu que, na zona da Ribeirinha, vai ser aberto um novo ponto de abastecimento de água, sendo que o executivo açoriano, em cooperação com o município de Santa Cruz da Graciosa, vai proceder a uma intervenção no caminho da Esperança Velha, assim como vai estabelecer uma ligação da Água do Poço de Ratim à Água Pouca.

O secretário regional, no âmbito da conversão da produção de leite convencional em produção de leite mais natural, em pastagem ou biológica, considerou que esta transformação “está muito associada à Reserva da Biosfera da Graciosa”, devendo “provocar menos pressão no consumo de água, uma diminuição da carga animal na ilha e a melhoria da qualidade de vida dos produtores”.

António Ventura referiu, na sequência do aumento da população de coelhos na ilha, que está a provocar estragos ao nível das vinhas e das pastagens, que a Direção Regional dos Recursos Florestais já se encontra a avaliar a situação, prevendo-se “em breve a abertura da caça” na Graciosa.

O governante vai, entretanto, analisar, em conjunto com o Secretário Regional dos Transportes, o transporte e a saída de animais vivos da ilha.