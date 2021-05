Governo dos Açores com 12M para “nova geração de programas de emprego”

Segundo um comunicado de imprensa, os novos programas de emprego pretendem incentivar a “retoma da atividade”, tendo em vista a “evolução positiva” do processo de vacinação contra a Covid-19 na região, e introduzir “módulos de formação em programas ocupacionais”.

Um dos programas, intitulado Contratar, pretende “incentivar a contratação de desempregados, ocupados e estagiários” e abarcar outros programas como o PIIE, FILS e o ELP, ainda em vigor, mas “que serão revogados”.

O Contratar irá atribuir um apoio que poderá chegar aos 25 mil euros por trabalhador caso seja um "contrato sem termo, onde se inclui majorações na contração de jovens e desempregados".

“Esta é uma aposta estratégica do XIII Governo dos Açores no combate à precariedade e ao desemprego jovem e no incentivo ao acréscimo dos salários, estimando que se possam apoiar 1.700 postos de trabalho até ao final de 2021”, afirmou Duarte Freitas, citado no comunicado.

O outro programa, Prosa.Qualifica, é uma “medida de inserção profissional” que irá abranger cerca de 1.100 pessoas e introduzir módulos de formação durante os programas ocupacionais.

A inclusão desses módulos, defende o Governo Regional, pretende “melhorar as competências dos utentes mais frágeis, favorecendo a empregabilidade futura e combatendo a prisão em que muitos programas ocupacionais se tornaram”.