Governo dos Açores assinala Dia Internacional dos Migrantes

De acordo com nota do Gacs, as comemorações, que decorrem pelas 20 horas, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, incluem a conferência "270 Anos de Presença Açoriana em Santa Catarina", proferida por Sérgio Luiz Ferreira, professor da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente da Casa dos Açores de Santa Catarina.





Para além desta palestra, o programa da iniciativa inclui ainda atuações musicais do açoriano Rafael Carvalho, do artista Pingo Grapiuna, imigrante do Brasil e residente nos Açores há cerca de 10 anos, e de Jaime Goth, que emigrou de Cabo Verde em 1975, além de um momento de convívio e de partilha intercultural entre todos os presentes.





Estas comemorações, organizadas pela Direção Regional das Comunidades em parceria com a AIPA – Associação dos Imigrantes nos Açores e com a CRESAÇOR – Cooperativa Regional de Economia Solidária, estão inseridas na política do Governo do Açores de promoção da interculturalidade e de preservação da identidade cultural, fomentando uma melhor integração dos migrantes na sociedade, sensibilizando-a para o reconhecimento dos direitos, liberdades e garantias destes cidadãos.







Refira-se que em 2017 residiam nos Açores, de acordo com os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), 3.476 cidadãos estrangeiros, de 87 nacionalidades.