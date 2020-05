"Governo da República atento à necessidade de substituição dos cabos submarinos"

João Castro, que participavou na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na qual foi apreciado e votado o requerimento apresentado pelo PSD para audição do presidente do Conselho de Administração da ANACOM, referiu, na ocasião, que “da parte do GPPS viabilizaremos, obviamente, este requerimento”, acrescentando ainda não “se perceber bem o sentido da sua apresentação, a não ser o de voltar atrás, num processo que precisa é de andar em frente”, disse citado em comunicado.

“A atual ligação deste triângulo, entre o Continente, Açores e Madeira, está a chegar ao fim da sua vida útil, sendo muito importante que até 2024/25 possa haver uma solução nova. Nesse sentido, foi constituído um grupo de trabalho, cujo relatório sobre o assunto integrou a ANACOM, representantes dos ministérios das Finanças, do Planeamento e das Infraestruturas e Habitação, bem como dos Governos Regionais dos Açores e da Madeira. Na posição já conhecida do grupo de trabalho sublinharam a necessidade de tomar decisões sobre esta matéria no primeiro semestre de 2020, por isso, ouvir a ANACOM não passará de uma redundância, perante aquilo que já conhecemos”, afirmou João Castro.

Para o deputado socialista o tempo em que nos encontramos é o tempo do Governo e não da ANACOM, acrescentando ainda na sua intervenção que na passada semana, durante a audição regimental ao Ministro das Infraestruturas e da Habitação, o PSD não colocou qualquer questão sobre esta matéria.

“Este processo não precisa de andar de roda em função de outros interesses que não seja a sua concretização efetiva. Precisa sim de ação e de decisão, sendo isso que se espera. É isso que está em curso! E é isso que acontecerá”, concluiu o deputado João Castro.