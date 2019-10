Governo avança com instalação de aquecimento, ventilação e ar condicionado na EBI das Capelas

O Governo dos Açores, através do secretário regional da Educação e Cultura, autorizou a contratação, mediante abertura de um concurso público, para a adjudicação da empreitada de instalação de aquecimento, ventilação e ar condicionado na Escola Básica Integrada das Capelas, no concelho de Ponta Delgada.

A empreitada, com um prazo máximo de 18 meses, tem um preço base de 1.105.000 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, de acordo com uma resolução hoje publicada em Jornal Oficial, adianta nota do Governo dos Açores







Esta obra tem em conta que se encontra concluído o projeto de sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC) que vai permitir às novas instalações da Escola Básica Integrada das Capelas um desempenho energético compatível com as atuais exigências de eficiência.