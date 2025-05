Governo autoriza despesa da AIMA para projeto de proteção humanitária com OIM

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, dando cumprimento a uma das medidas do Plano de Ação para as Migrações foi autorizada à Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) “despesa ao abrigo do novo projeto de assistência à reinstalação e proteção humanitária para o período compreendido entre 2023 e 2025, celebrado com a Organização Internacional para as Migrações (OIM)”.

Este novo projeto celebrado com a OIM assume “o compromisso de reinstalar 600 requerentes de proteção internacional, provenientes da Turquia e do Egito, países de primeiro asilo”, pode ler-se.

A resolução do Conselho de Ministros autoriza ainda a AIMA a regularizar o pagamento da despesa que garante o cumprimento do Acordo-Quadro de Cooperação para Reinstalação entre 2020 e 2023.