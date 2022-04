Gonçalo Rodrigues é vice-campeão do mundo

O piloto açoriano de jet ski sagrou-se domingo, na Sardenha, vice-campeão do mundo da modalidade na classe Ski GP3, falhando a conquista do título mundial por muito pouco.



No Campeonato do Mundo de Jet Ski, Gonçalo Rodrigues partiu com expectativas elevadas para a prova e a conquista do pole position na qualificação expandiu ainda mais o horizontes do jovem natural da freguesia dos Arrifes.



A diferença de uma décima de segundo alcançada deixava, desde logo, antever luta renhida pelos primeiros lugares, o que efetivamente veio a acontecer.



Na primeira manga da classe Ski GP3, Gonçalo Rodrigues dominou por completo a corrida, mas uma má escolha do percurso alternativo no decorrer da segunda manga custou-lhe o primeiro lugar. O açoriano foi segundo e caiu uma posição na geral, mas com grandes possibilidades de recuperar o lugar cimeiro.

Na derradeira manga, um mau arranque comprometeu as aspirações e Gonçalo Rodrigues apenas foi quarto. Ainda assim, e na classificação geral, o piloto de São Miguel subiu ao segundo lugar do pódio, sagrando-se assim vice-campeão mundial.



Rodrigues tomou ainda parte na classe Ski GP2, no sentido de ganhar rodagem e preparar a época de 2022, conseguindo um quarto lugar final, depois de as coisas não terem corrido de feição na primeira manga.