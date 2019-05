GNR deteve dois homens na apanha ilegal de lapas no Pico

O Comando Territorial dos Açores, através do Posto Territorial de São Roque do Pico, deteve dois homens de 40 e 41 anos, pelo crime de desobediência, na Ilha do Pico., tendo ainda apreendido cerca de 10 quilos de lapas.

De acordo com comunicado da GNR, no decorrer de uma ação de fiscalização, no âmbito da vigilância e controlo costeiro na ilha do Pico, foram detetados dois homens na apanha ilegal de lapas, na costa norte da ilha do Pico, em virtude desta espécie se encontrar em período de defeso.



Os infratores, ao se aperceberem da presenta dos militares, colocaram-se em fuga a nado, tendo sido intercetados e consequentemente detidos.



Na sequência desta ação foi ainda apreendido o veículo que os detidos iriam utilizar para o transporte das lapas, bem como 10 quilos de lapas e todo o material e equipamento de mergulho.



Os indivíduos foram constituídos arguidos e sujeitos ao termo de identidade e residência, sendo os factos remetidos ao Tribunal Judicial dos Açores – Instância Local de São Roque do Pico.