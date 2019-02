GNR apreendeu 40 jantes de automóvel numa oficina em Ponta Delgada

As mais lidas

De acordo com comunicado, durante uma operação de fiscalização de âmbito fiscal e aduaneiro, foram detetados diversos volumes de mercadoria, numa oficina em Ponta Delgada, que continham diversas jantes de automóvel, presumivelmente furtadas, sendo todo o material apreendido. Desta ação resultou na identificação de um homem, de 39 anos, pelo crime de recetação, sendo constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial dos Açores.

O Comando Territorial dos Açores da GNR, através do Posto Territorial de Ponta Delgada, apreendeu, quinta-feira, 40 jantes de automóvel no valor de 3 600 euros, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

