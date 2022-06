Gilberto Mariano regressa à operação da Atlânticoline

O comunicado recorda que o navio tinha deixado a operação da Atlânticoline no dia 7 de janeiro de 2022, tendo desde então sido alvo de uma grande intervenção, no âmbito do período de docagem obrigatório para efeitos de certificação pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos.



Durante este período foram também realizados trabalhos profundos de manutenção das duas máquinas do navio.



A operação da época alta da Atlânticoline, começa amanhã, 1 de junho, estando as "cinco embarcações da empresa operacionais, nomeadamente os ferries Gilberto Mariano e Mestre Jaime Feijó, os navios Cruzeiro das Ilhas e o Cruzeiro do Canal, e a lancha Ariel".