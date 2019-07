"GDC salda dívida à Eurosport Events" é a manchete do Açoriano Oriental

O pagamento dos 180 mil euros em dívida, que deverá permitir a manutenção do Azores Rallye no Campeonato Europeu está em destaque no Açoriano Oriental de quarta-feira, 31 de julho de 2019.

O destaque fotográfico do jornal vai para o salvamento de uma turista na Lagoa do Fogo, o que obrigou os bombeiros da Ribeira Grande a envolver 13 elementos, numa operação que durou três horas.



"Nova Cônsul dos EUA recebida pela presidente da Assembleia" e "PSD-Açores pede ao governo para revelar as contas do primeiro semestre do grupo SATA" são outros destaques do jornal.