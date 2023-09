Gaudêncio anuncia que Ribeira Grande terá nova via de acesso em 2024

Segundo nota de imprensa, o anúncio foi feito durante a sessão solene do dia de freguesia, na Matriz, e que decorreu no passado dia 2 de setembro.

“O crescimento das localidades faz-se, também, através de novas vias de acesso. O caminho da Tondela é uma ambição antiga que será executada no orçamento camarário de 2024.” referiu Gaudêncio.

Segundo o autarca, a obra prevê o alargamento do atual caminho da Tondela, dando-se continuidade àquela que foi a primeira fase da obra, nomeadamente no troço entre a Canada do Cemitério e o Largo da Grota.

“Após a aquisição de todas as parcelas de terreno ao longo daquela via, cujo processo ficou concluído recentemente, iremos inscrever no orçamento de 2024 essa importante obra”.

Alexandre Gaudêncio assinalou, também, a assinatura de novos contratos interadministrativos com diversas juntas de freguesias e obras em todas as localidades.

“É sinal da nossa sensibilidade para com as legítimas aspirações das localidades, sem nunca perder o sentido estratégico de desenvolvimento harmónico do concelho.” referiu Gaudêncio.

No que diz respeito à freguesia da Matriz, a autarquia ribeira-grandense vai assinar protocolos para a recuperação e manutenção do miradouro do Palheiro e a construção do “miradouro do Atlântico”, cujo projeto foi um dos vencedores do orçamento participativo.