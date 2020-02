Gala de Beneficência com Gisela João

Este ano, a receita desta gala reverterá a favor da Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) e os bilhetes têm custo geral de 10 euros.

De acordo com nota, Gisela João é considerada como uma das vozes mais arrebatadoras do panorama do fado.



A fadista é uma figura central e uma das mais importantes intérpretes da música portuguesa da atualidade, tendo já sido laureada com inúmeros prémios, com destaque para os Blitz, Time Out, Expresso e o Globo de Ouro para Melhor Intérprete Nacional.



A constante presença de Gisela João em palcos nacionais e internacionais, bem como as suas atuações eletrizantes, acabaram por ser determinantes para que a fadista se consagrasse entre os demais intérpretes e gigantes da música portuguesa, adianta, ainda a nota.

Gisela João apresenta um fado contemporâneo sem desvios nem artifícios, que parte de uma formação tradicional e mergulha na sua génese, reencontra a sua autenticidade, questiona os seus excessos e maneirismos, para se tornar por fim, incrivelmente genuíno.