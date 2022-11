Fuso Insular na Terceira e em São Jorge

Vão ser exibidas seis obras de videoarte em sessão preparadas para as duas ilhas, sendo que na ilha Terceira decorrerá na Ermida da Boa Nova, pelas 21h30, e em São Jorge será no Museu Francisco Lacerda, também pelas 21h30, indica nota de imprensa.





A sessão da Mostra de Videoarte conta com obras de quatro dos oito artistas açorianos que participaram do programa de residência criativa ‘Laboratório Imagem em Movimento’, nomeadamente a apresentação do filme ‘Os Antílopes’, de Maxime Martinot, vencedor do concurso Open Call do Fusa Lisboa 2022 e ainda a estreia do novo filme do artista convidado Yuri Firmeza, ‘Agapanto Sísmico’, comissionado pelo Fuso Insular e rodado na ilha de São Miguel.