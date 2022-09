Funchal instala 29 câmaras de vídeo para monitorizar tráfego rodoviário

Em conferência de imprensa, no Funchal, Pedro Calado (PSD) indicou que das 29 câmaras a serem instaladas no principal município da região, 14 destinam-se a cobrir os túneis da rede viária municipal e 15 serão colocadas nas principais entradas e saídas da cidade.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, este sistema, constituído por câmaras de vídeo associadas a um ‘software’ analítico, permite detetar os veículos em movimento, recolhendo informação referente ao número e classificação de veículos, com captação de imagens e velocidade praticada.

Os dados serão enviados para uma plataforma e geridos pela Divisão de Mobilidade e Trânsito que, além de monitorizar o trânsito, produzirá relatórios com a informação obtida.

Pedro Calado sublinhou que “toda esta informação é gerida de forma interna, obedecendo à proteção de dados”, reforçando que a medida “vai permitir uma gestão mais eficaz, quer do tráfego quer dos estacionamentos” da cidade.

A autarquia vai inaugurar, até ao final do ano, um Centro Integrado de Gestão Municipal Autónomo na antiga escola das Quebradas, onde as informações recolhidas ficarão centralizadas de modo a apoiar as decisões do município.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal revelou também que vai modernizar a rede semafórica e colocar sensores nos estacionamentos, permitindo saber em que zonas há lugares disponíveis para estacionar.

A rede de monitorização do tráfego rodoviário e videovigilância representa um investimento de 300.000 euros com recurso a fundos comunitários, no âmbito de um projeto europeu na área da mobilidade.