Fransérgio regressa no Sporting de Braga para receção ao Tondela, Sequeira de fora

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, convocou este sábado Fransérgio para a receção ao Tondela, no domingo, para a 29.ª jornada da I Liga de futebol, mas não pode contar com Sequeira, por estar lesionado.

O médio brasileiro falhou os últimos jogos dos minhotos devido a lesão, mas está de volta aos convocados, em sentido contrário de Sequeira, que se lesionou no jogo com o Moreirense, da última ronda (derrota por 1-0).

O também defesa esquerdo Ailton é outra ‘baixa’ desta semana devido a lesão pelo que Abel Ferreira, que só inclui três defesas de raiz na convocatória, vai ter de adaptar um jogador àquela posição.

Eduardo saiu dos eleitos enquanto Matheus, Lucas, Ricardo Ferreira e Raul Silva continuam a recuperar de lesões mais antigas.

Sporting de Braga, quarto classificado com 58 pontos, e Tondela, 15.º com 28, defrontam-se no domingo, às 17:30, no Estádio Municipal de Braga.