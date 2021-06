Francisco Gaspar quer criar emprego para fixar pessoas na Povoação

Em declarações à agência Lusa, o antigo presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora dos Remédios explicou que pretende dar uma “estabilidade social e económica às famílias através da criação de emprego sustentável”.

Francisco Gaspar, funcionário dos registos e do notariado da Povoação, de 53 anos, quer “potenciar todo o tecido empresarial do concelho como garante para que este se afirme cada vez mais económica e socialmente”.

O candidato social-democrata refere que a habitação no concelho é uma “questão premente, havendo que arranjar soluções em todas as freguesias, principalmente para casais jovens que se queiram fixar no concelho”.

“É importante a fixação de pessoas no concelho. Sem pessoas, este não se desenvolve e as pessoas são a razão da nossa candidatura e da necessidade de termos um concelho cada vez mais preparado para o futuro e dinâmico”, declarou o candidato.

Francisco Gaspar, para além de ter sido presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora dos Remédios, faz parte da mesa da Assembleia Concelhia da Povoação do PSD e é membro eleito da Comissão Política de Ilha de São Miguel dos sociais-democratas açorianos.

Segundo o Serviço Regional de Estatística, o concelho da Povoação, em São Miguel, tem cerca de 5.940 habitantes, ao longo de 110,30 quilómetros quadrados.

O concelho é composto por seis freguesias: Água Retorta, Faial da Terra, Furnas, Nossa Senhora dos Remédios, Povoação e Ribeira Quente.

O atual presidente da Câmara Municipal da Povoação, o socialista Pedro Nuno Melo, será novamente candidato, sendo que nas últimas eleições alcançou 76,91% (quatro mandatos).

Nas autárquicas de 2017, o PSD obteve na Povoação 15,98% dos votos (um mandato).

O atual executivo camarário é composto por cinco elementos do PS e um do PSD, enquanto na Assembleia Municipal os socialistas possuem 12 elementos e o PSD três.

Estão representadas naquele órgão cinco juntas de freguesia socialistas e uma social-democrata.

As eleições autárquicas deste ano ainda não têm data marcada, devendo realizar-se em setembro ou outubro.