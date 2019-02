Finançor Agro-Alimentar alerta que “silagens de qualidade dão dinheiro”

O sucesso da gestão de uma exploração pecuária passa por combinar a melhor alimentação - e neste caso apostar na qualidade das pastagens e forragens na alimentação das vacas leiteiras - e o melhor maneio com as necessidades dos animais.

Esta foi uma das principais mensagens passadas no V Fórum Vacas Leiteiras, uma iniciativa da Finançor Agro-Alimentar, com caráter bienal e com mais de uma década de existência, que juntou ontem mais de 400 produtores nas instalações da sua fábrica de rações na Lagoa, em São Miguel.





