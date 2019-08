Inserido no programa das Noites de Verão 2019, o 'Fim de Semana Popular' regressa ao Campo de São Francisco a 30 e 31 de agosto e a 1 de setembro com animação diversa e muita música.

Contudo, o programa das Noites de Verão em Ponta Delgada tem início quarta-feira, dia 28 agosto, pelas 21h30, com animação itinerante no Centro Histórico.





Nas ruas do centro de Ponta Delgada estará Fire Clown, dos Fungis Magic Truxis, refere nota de imprensa. Também às 21h30, mas nas Portas da Cidade, atua a Tuna Com Elas - Tuna Feminina da Universidade dos Açores.







Na quinta-feira, 29 de agosto, às 21 horas, nas Portas da Cidade, tem lugar o concerto de Luís Barbosa Band, ao que se segue às 21h30, no mesmo palco, Manel - The Island Man.





A sexta-feira, 30 de agosto, conta com animação itinerante no Centro Histórico e com a Associação Unojovens de Ponta Garça - Grupo de Dança.





Pelas 20h30 de sexta-feira tem início o 'Fim de Semana Popular' no Campo de São Francisco, com gastronomia, animação infantil e artesanato.





A animação musical estará a cargo da Associação Unojovens de Ponta Garça - Grupo de Dança, Escola de Violas da Rela, Elementar - Fungis Magic Truxis e Brumas da Terra.





No sábado, 31 de agosto, depois de atuar no Centro Histórico às 20 horas, a Associação Ritmos de Santa Bárbara - Orquestra de Bombos desloca-se ao Campo de São Francisco, onde também atuam o Grupo Folclórico de São Miguel, Back To The Funk e Banda União dos Amigos – Capelas.





Na noite de domingo, dia 1 de setembro, o Campo de São Francisco volta a receber a Associação Unojovens de Ponta Garça - Grupo de Dança. Atuam, ainda, o Grupo de Cantares e Balhados da Relva, Back To The Funk e Banda Larga.