Filhos da Terra visitaram o Parlamento Europeu em Bruxelas

Os Filhos da Terra estiveram integrados num grupo alargado de cerca de cinquenta pessoas, maioritariamente jovens, de diversas ilhas dos Açores, provenientes da Universidade de Verão da JSD/Açores, da Universidade dos Açores, da Escola Profissional da Horta, da Escola Profissional de Rabo de Peixe e da Escola Secundária Manuel Arriaga, refere nota de imprensa.





Um dos objetivos desta visita foi conhecer as várias instituições europeias, de forma a aproximar os jovens e dirigente associativos da realidade política europeia, conhecendo a sua importância e modo de funcionamento, e o seu papel fundamental para os Açores, bem como o trabalho desenvolvido pelos eurodeputados oriundos desta região.





Após uma sessão informativa sobre o processo legislativo europeu e a União Europeia, e explicação do funcionamento das Instituições Europeias, o grupo visitou o hemiciclo em Bruxelas.





Posteriormente, o grupo açoriano participou na conferência promovida pela Eurodeputada Sofia Ribeiro sob o tema: “European Young People in Residence Care - the appropriate transition to adulthood”, na qual apresentou o estudo resultante do seu doutoramento. Para além dos momentos formativos e informativos sobre a União Europeia, houve ainda a possibilidade de conhecer o Parlamentarium- Centro multimédia do Parlamento Europeu, em que de uma forma interactiva foi possível conhecer a história da construção do projecto europeu.





Do programa constou também uma visita à Representação dos Açores em Bruxelas, com uma sessão informativa sobre o papel desta instituição, proferida por Frederico Cardigos, tendo-se seguido uma sessão informativa na REPER - Representação de Portugal junto das Instituições Europeias.





A eurodeputada Sofia Ribeiro ofereceu a toda a comitiva açoriana um jantar no Dia de Amigos, num restaurante típico em Bruxelas. Durante a viagem foi possível ainda conhecer os principais pontos de interesse de Bruxelas e Bruges.





Para os Filhos da Terra, esta deslocação a Bruxelas foi de “grande importância para se poder preparar futuramente projetos mais alargados, em termos geográficos e culturais, que possam, de certa forma, promover a nossa cultura insular e ao mesmo tempo aprender sobre outras dentro da grande comunidade europeia”, bem como “ficou sensibilizado para a importância das eleições europeias, que decorrerão no próximo dia 26 de Maio, empenhando-se na sensibilização e mobilização da sua comunidade para reduzir os níveis de abstenção”, finaliza a nota.