Festival +Jazz no Centro Cultural de Angra do Heroísmo

Segundo nota da organização, em 2020 o festival muda de casa devido à "intervenção de renovação da teia do palco do Teatro Angrense que a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo irá avançar ainda este ano, impossibilitando assim a utilização daquela sala de espectáculos. Os espectáculos decorrerão em diversas áreas do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo".

Diz a nota da organização do festival que no início de fevereiro serão conhecidas as primeiras confirmações dos artistas que compõe o cartaz.



A organização avança que, tal como em outros anos ,o cartaz será composto por um leque variado de artistas e sonoridades, este ano com forte destaque para o jazz, hiphop e indiepop.