Festival Internacional dos Açores volta em setembro com 40 eventos nas nove ilhas

“Um festival que acontece num arquipélago de nove ilhas, onde cada ilha tem uma identidade muito própria, também tem de se adaptar a cada cidade para conseguir unificar todas as sinergias”, explicou à agência Lusa Tiago Nunes, da CulturXis.

A 19.ª edição do festival, prosseguiu, vai apresentar uma “programação completamente plural, que vai desde a música clássica, ao jazz, às artes cénicas, a vários eventos participativos com a própria comunidade”.

O FIA vai arrancar a 08 de setembro no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo com o espetáculo “Arte em Nós – Fuga: E se a coragem tivesse um gesto, qual seria?”, com direção artística da coreógrafa Teresa Simas.

“É um projeto ligado às memórias do 25 de Abril. Vamos ter a Teresa Simas a trabalhar com dois bailarinos profissionais e grupos de amadores da ilha Terceira. Vai ser montando com a comunidade local e agentes culturais da ilha”, adianta.

O Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, vai acolher a 15 de setembro a peça de teatro “O meu amigo H” (de Albano Jerónimo e Cláudia Lucas Chéu) e a 20 de setembro uma “viagem das músicas do mundo até ao fado” com a cantora Cristina Clara.

A 13 de setembro, também no Teatro Micaelense, vai acontecer um concerto da Sinfonieta de Ponta Delgada com a pianista Gulsin Onay e a soprano Carla Caramujo, que vai destacar a obra de Chopin e árias de ópera italiana e francesa.

“Toda a programação vai ter esta dinâmica plural”, realça Tiago Nunes.

Em Angra do Heroísmo, a 11 de setembro, realiza-se um concerto (com entrada livre) do trio Pavel Gomziakov, Andreï Korobeinikov e Tatiana Samouil em homenagem ao compositor russo Sergei Rachmaninoff e um recital de piano de George Harliono, a “estrela das redes sociais” que é um dos “pianistas mais importantes da sua geração”, a 20 de setembro.

A cantora Sofia Escobar vai subir ao palco do Teatro Angrense a 21 de setembro com o espetáculo “Do West End à Broadway”, que vai evocar o “melhor dos musicais”.

“O FIA é um festival de música completamente diferente dos outros festivais em Portugal porque vive toda esta magia e a parte humana que se leva a cabo nos vários eventos”, sinaliza o organizador.

A programação final, que vai passar pelas nove ilhas açorianas e inclui palestras e formações, só vai ser totalmente revelada “em breve”, mas já foram anunciados os concertos de Herman José e Gulsin Onay no Faial (a 28 e 17 de setembro, respetivamente) e de Luísa Tender no Pico (20 de setembro).

Também já foram divulgados os concertos do maestro António Victorino de Almeida em São Jorge (21 de setembro) e do guitarrista Bruno Chaveiro na mais pequena ilha do arquipélago, o Corvo, que vai demonstrar “toda a potencialidade da guitarra portuguesa” (a 19 de outubro).

“O nosso objetivo de programação, associado ao tema do festival ‘O fogo que se fez terra’, é a ideia de metamorfose. O fado tradicional de um cantor acompanhado por duas guitarras é mais do que isso. O fado evoluiu”, realça o diretor do FIA.

Tiago Nunes defende ainda que é através dos “concertos de fusão” que se “criam públicos”, permitindo aos espetadores “experimentar novas realidades”.

“O objetivo para o qual trabalhámos são novas fusões e novas experiências para assim a arte e a cultura trazer o bem às pessoas e podermos abrir horizontes através das grandes culturas que vão constar durante os dois meses de festival”, concluiu.

O FIA foi criado em 1984 pelo então diretor regional de Cultura, Jorge Forjaz, e pelo músico Adriano Jordão, tendo sido suspenso em 2002 e retomado em 2021 pela associação CulturXis.