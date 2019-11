Festival infantil de folclore mantém viva tradição junto das crianças e jovens

A iniciativa da Câmara da Ribeira Grande, em parceria com a cooperativa A Ponte Norte, contou com a presença cerca de duas centenas de crianças.



O objetivo do evento é o de “continuar a incutir nos mais jovens o gosto pelas tradições locais e manter viva aquela que é uma das atividades mais características do concelho”, vincou a vereadora Cátia Sousa, citada em nota.

Desta forma também se procura assegurar a “continuidade e preservação de hábitos culturais mais antigos de modo a que não se percam com a evolução dos tempos”, acrescentou. A forte adesão que a iniciativa conheceu por parte das crianças e jovens da Ribeira Grande demonstra que esta é uma aposta ganha por parte da edilidade.

A quarta edição do festival reuniu crianças e jovens do concelho com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, número revelador da dinâmica que o projeto está a ter, envolvendo-as em projetos culturais que permitem preservar as tradições locais pelas gerações vindouras.

Foram acompanhadas musicalmente pelos tocadores do grupo folclórico Nossa Senhora da Graça, do Porto Formoso e o grupo convidado para esta edição foi o grupo folclórico de Santa Bárbara.