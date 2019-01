Começa, sexta-feira, dia 25 de janeiro, a 1ª Edição do Festival do Alho da Graciosa, com menus especiais na restauração da ilha.

De acordo com nota informativa do Câmara do Comérico de Angra de Heroísmo, os restaurantes Costa do Sol, Jale, JJ e Remember Azores, do Graciosa Resort, vão ter disponíveis, até ao dia 3 de fevereiro, ementas especiais com entrada e prato principal, concebidos com alho.

Para além da vertente da gastronomia, o Festival inclui uma conferência, showcooking, atividades com crianças, exposições, visitas guiadas aos campos agrícolas da Graciosa e um fórum de produtores de alho da Graciosa.

Previsto para o dia 1 de fevereiro, na Adega Cooperativa da ilha Graciosa, decorre a “Escola do Alho”, momento em que alunos do 1º ciclo das escolas da Graciosa vão adquirir noções sobre a cultura do alho, experienciando a plantação. No mesmo local, a partir das 18 horas, realiza-se um showcooking com o gastrónomo António Cavaco.

No dia 2 de fevereiro, no Centro Cultural da Graciosa, tem lugar uma conferência aberta ao público, a partir das 14h30, com um painel dedicado às 'Características e Produção'. São oradores Adelaide Mendes do IAMA, Graça Silveira da Universidade dos Açores e António Cavaco da Confraria dos Gastrónomos dos Açores.

O segundo painel começa por volta das 16h30, dedicado a estudos de caso, para uma melhor perceção sobre a produção de alho no panorama nacional e internacional. São oradores José Castro da empresa Agrialho, Bruno Moura da organização Agromais e o ex-presidente do Festival do Alho de Gilroy, Gregg Bozzo. O encerramento da conferência será feita pelo diretor regional da Agricultura, José Élio Ventura.

A participação na conferência é livre mas necessita de inscrição que pode ser feitas através do telefone 295 204 810 ou email geral@ccah.eu.