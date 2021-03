Festival Cais Agosto deste ano cancelado

A decisão foi assumida, em conferência de imprensa, promovida pela Associação de Municípios do Triângulo, onde marcaram presença os presidentes de cinco dos seis municípios das ilhas do Pico, Faial e São Jorge que, de forma concertada, optaram por não realizar os festivais do próximo verão, explica a mesma nota







O adiamento agora anunciado é mais uma "medida dos municípios de prevenção à propagação da pandemia da Covid-19 num quadro de saúde pública e de incerteza".





Na ocasião, o Presidente da Câmara Municipal de São Roque do Pico, Mark Silveira, lamentou “profundamente” esta decisão, mas assume que as pessoas e a defesa da saúde estão em primeiro lugar: “Tínhamos tudo preparado para realizar o Cais Agosto entre 28 de julho e 2 de agosto, mas pelo segundo ano consecutivo deparamo-nos com um cenário de incerteza. Apesar da importância do Festival para a dinâmica económica de São Roque do Pico as pessoas e a sua saúde estão em primeiro lugar. Por isso, não podemos colocar em causa a saúde dos nossos munícipes, nem dos visitantes, e optámos por cancelar o Cais Agosto”.

Mark Silveira admite que esta foi uma decisão “muito difícil, mas devidamente ponderada entre os membros da organização”, acrescentando que, tal como no ano passado, foi a decisão “acertada” atendendo a que o Festival promove o ajuntamento de milhares de pessoas.