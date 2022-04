Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres e Lagoa das Sete Cidades vencem prémio 'Cinco Estrelas Regiões'

O prémio foi atribuído na sequência de um "estudo de mercado junto de uma amostra representativa da população portuguesa de 425.000 indivíduos", adianta nota de imprensa da autarquia de Ponta Delgada.



A nota diz ainda que algumas empresas que operam no concelho e do concelho de Ponta Delgada foram distinguidas com o prémio através da sua marca, nomeadamente a Taberna Açores (Restaurantes - Cozinha Tradicional), a Comprar Casa Ponta Delgada (Imobiliárias) e a Clínica de São Sebastião (Clínicas Médicas).

Também o Areal de Santa Bárbara, no concelho da Ribeira Grande, venceu o prémio 'Cinco Estrelas Regiões' 2022, na categorias Praias, indica nota da Câmara da Ribeira Grande.



A 5.ª edição do prémio 'Cinco Estrelas Regiões' apresenta as principais marcas locais e recursos patrimoniais dos arquipélagos dos Açores e da Madeira distinguidos pelos portugueses em 2022.



O objetivo é valorizar e dar a conhecer o melhor de cada uma das regiões portuguesas ao nível da gastronomia, recursos naturais, tradicionais festas, monumentos e património, entre várias outras categorias. São igualmente reconhecidos os negócios regionais que se diferenciam pela sua qualidade.