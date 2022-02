Tóquio2020

Fernando Pimenta detaca "boas sensações" na estreia do K1 1.000

O canoísta Fernando Pimenta destacou as “boas sensações” que teve no apuramento para as meias-finais do K1 1.000 metros dos Jogos Olímpicos, desejando “mantê-las” terça-feira durante esse desafio e a regata das medalhas.