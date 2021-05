De acordo com nota, a feira, integrada nas Sanjoaninas2021, conta com dois espetáculos e com nomes jovens mas consolidados da tauromaquia nacional e internacional.





“Os matadores de toiros Román e David de Miranda são dois toureiros reconhecidos e dos que mais se destacaram nas feiras taurinas mais prestigiadas do mundo no período antes da pandemia”, lê-se na nota.





Entre o toureio clássico de Tiago Pamplona e do registo irreverente de João Pamplona, surge Luís Rouxinol Jr. como um dos cavaleiros que mais se tem afirmado como uma das maiores figuras do toureio a cavalo da atualidade.





Na Feira Taurina de São João de 2021 o elenco ganadeiro será composto apenas pelas três ganadarias locais de Rego Botelho, Casa Agrícola José Albino Fernandes e João Gaspar, que no dia 24 de junho irão disputar os prémios de “Melhor Toiro” e “Melhor Apresentação”, num concurso de ganadarias.





As pegas ficarão a cargo dos dois grupos de forcados terceirenses, os Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica Terceirense e os Forcados Amadores do Ramo Grande.





A nota explica que os dois espetáculos da Feira Taurina de São João 2021 serão abrilhantados pela Banda Filarmónica da Feira Taurina de São João, que reúne uma seleção de músicos das várias filarmónicas do concelho de Angra do Heroísmo.





A venda de bilhetes será efetuada nos locais habituais, em data a anunciar brevemente.