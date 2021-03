De acordo com comunicado, na Feira do Livro Letras Lavadas 'Ué Pá!!! Ilha Terceira' poderá adquirir mais de uma centena de títulos desta editora açoriana com descontos entre os 10 e os 20%.





A feira estará aberta ao público de segunda a sexta das 15 horas às 21 horas, e ao fim de semana das 10 horas às 21 horas.





Refira-se que a Galeria Educação pela Arte é dinamizada pela professora e escritora Flávia Medeiros.