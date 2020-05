Federação apela à "firmeza e vitalidade" das pescas nos Açores

“Vivemos dias marcados por várias restrições que têm tido um forte impacto no setor das pescas e que vão colocar à prova a nossa firmeza e vitalidade”, refere Gualberto Rita, numa mensagem dirigida aos pescadores e armadores açorianos no Dia do Pescador.

No texto enviado às redações, o responsável destaca a dedicação dos pescadores e armadores açorianos, frisando que estes têm contribuído "diariamente para o desenvolvimento deste setor de elevada importância socioeconómica e cultural dos Açores".

"Hoje, dia 31 de maio, comemora-se o Dia do Pescador, celebração instituída há mais de vinte anos como uma oportunidade para a reflexão sobre o estado dos oceanos, peixes, pescadores e comunidades costeiras", sublinha ainda, referindo que com "esforço e dedicação" o setor "conseguirá ultrapassar as adversidades".

Gualberto Rita frisa que "esta é uma altura não só de celebração, mas também de reflexão sobre o que podemos fazer para melhorar ainda mais este setor tão importante e continuar a garantir as melhores condições aos pescadores" na região.

No Dia do Pescador foi lançado o “Guia de Noções Básicas de Proteção e Combate a Incêndios” no âmbito da Campanha Pesca Segura, em parceria com a Direção Regional das Pescas (DRP).

"Pretendemos, com a distribuição destes Guias pelas nove ilhas dos Açores, divulgar a maior quantidade possível de informação, para que cada vez mais os trabalhadores do setor das pescas tenham ainda mais ferramenta ao seu dispor, de forma a efetuar uma pesca mais segura e com maior conhecimento", salienta o responsável.

O manual lançado hoje é o segundo de um conjunto de cinco manuais realizados em parceria com a Direção Regional das Pescas (DRP), sendo que o primeiro diz respeito aos “Primeiros Socorros”, segundo a Federação das Pescas dos Açores.