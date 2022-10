Federação Agrícola desvaloriza redução de verbas no Orçamento dos Açores para 2023

Questionado pelos jornalistas sobre as críticas do PS, que considerou “impensável” que o Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) “corte” cinco milhões de euros à agricultura no Plano e Orçamento de 2023, Jorge Rita destacou que importa atender aos níveis de execução.

“Eu vou dizer o que dizia quando o PS era Governo [Regional]: para mim nunca é muito relevante o montante que está alocado. Para mim, é sempre muito relevante quando se faz o balanço da execução. Isso para mim é que é fundamental”, afirmou.

Jorge Rita falava na sede da Presidência do Governo dos Açores, em Ponta Delgada, ao lado do líder regional do executivo, José Manuel Bolieiro.

“A mim o que me interessa é ir enquadrando e monitorizando toda a situação da boa execução dos Planos na agricultura. O que posso garantir é que na agricultura os Planos são os mais bem executados”, reforçou o representante dos agricultores.

Na ocasião, Bolieiro anunciou apoios à agricultura de 14 milhões de euros, sendo cinco milhões para um subsídio direto aos agricultores devido ao aumento dos preços, e nove milhões para a reestruturação das empresas agrícolas.