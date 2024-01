FC Porto obrigado a vencer para manter distâncias para rivais Sporting e Benfica

Os 'dragões' ocupam presentemente o terceiro posto do campeonato, com 38 pontos, e têm imperiosamente de vencer para manterem a distância para os dois primeiros, recebendo no Dragão um moralizado Moreirense, formação actual sexta classificada da prova, com 29 pontos.

Além do embate no Porto, a 18.ª jornada conhece hoje mais duas partidas, com o Estoril Praia, em quebra nas últimas rondas, a receber o Arouca, formação que também começa a ficar em situação intranquila na tabela, e o Casa Pia a ser anfitrião do Farense, duas equipas situadas em zona tranquila no campeonato.

A jornada iniciou-se na quinta-feira, com o comandante Sporting a golear em casa do Vizela por 5-2 e o Sporting de Braga, quarto, a vencer em casa do Famalicão por 2-1, tendo prosseguido na sexta-feira, com o campeão nacional e atual vice do campeonato Benfica a vencer por 2-0 na receção ao Boavista.