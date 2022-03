FC Porto em Paços de Ferreira para repor distância na frente do campeonato

Moralizados pelo triunfo na casa dos ‘leões’ a meio da semana, para a Taça de Portugal (2-1), os ‘dragões’ vão a Paços pelas 18:00, já depois de os campeões nacionais baterem em casa o Arouca (2-0), reduzindo provisoriamente a vantagem para três pontos.

Para se recolocarem a seis, precisarão de levar de vencida uma equipa pacense que conta por vitórias as últimas duas rondas do campeonato, seguindo no 10.º posto, com 27 pontos.

Na Liga, os ‘azuis e brancos’ vêm de um empate caseiro com o Gil Vicente (1-1), uma de duas igualdades nos últimos três jogos, incluindo o 2-2 com o Sporting em Alvalade, numa partida que acontece antes do duelo europeu de quinta-feira com o Lyon, para os ‘oitavos’ da Liga Europa.

Antes, pelas 15:30, o 17.º e penúltimo Moreirense recebe o ‘tranquilo’ Marítimo, que é oitavo, sabendo que se vencer ultrapassa pelo menos o Arouca, derrotado no sábado, podendo ainda pressionar o duelo entre o 16.º, o Tondela, e o 18.º e último, o Belenenses SAD, marcado para segunda-feira.

Pelas 20:30 de Lisboa, às 19:30 em São Miguel, o 13.º classificado Santa Clara procura pôr fim a quatro jogos seguidos sem vencer, três deles empates, na receção ao Vizela, que é 14.º a dois pontos dos insulares e não vence há igual número de jornadas.

No Minho, um dos vários dérbis desta região opõe hoje o Vitória de Guimarães ao Famalicão, pelas 20:30, com os vimaranenses a contarem por derrotas os últimos três jogos e a precisarem de somar pontos para subirem do sétimo lugar que ocupam.

Se os vizinhos querem continuar atrás do ‘comboio’ do acesso às competições europeias, os famalicenses são 11.º classificados, seis pontos acima da ‘linha de água’, fruto de um bom momento de forma, com três vitórias seguidas.

A ronda encerra na segunda-feira com o duelo de ‘aflitos’ entre Tondela e Belenenses SAD (20:15).