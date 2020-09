FC Porto e Benfica vencem com facilidade e sobem à liderança da I Liga

Depois de uma primeira parte dececionante, na qual não fez um remate enquadrado à baliza do Boavista, nem teve qualquer pontapé de canto a seu favor, a equipa de Sérgio Conceição entrou decidida para a segunda parte a resolver o jogo, acabando por marcar cinco golos.

O FC Porto conseguiu no espaço de dois minutos o que não foi capaz em toda a primeira parte, um golo, com muito mérito para o talento do mexicano Jesus Corona, com um remate de ângulo apertado na área, que surpreendeu toda a defesa axadrezada.

Depois de ter quebrado a resistência ‘axadrezada’, a equipa treinada por Sérgio Conceição chegou à goleada no dérbi portuense com tentos de Sérgio Oliveira, aos 59 minutos, do maliano Marega, aos 67 e 71, e do colombiano Luis Díaz, aos 90+2.

O FC Porto lidera o campeonato, com seis pontos, em igualdade com Benfica e Santa Clara, mas a equipa de Sérgio Conceição soma oito golos marcados e um sofrido, contra sete marcados e um sofrido da equipa ‘encarnada’, e três marcados e nenhum sofrido por parte da formação açoriana.

Se o campeão ‘puxou dos galões' no Bessa, o seu principal rival na luta pelo título, o Benfica, venceu na receção ao Moreirense, com golos do defesa Rúben Dias e do avançado Seferovic, mas o resultado final poderia ter atingido maior expressão.

Rúben Dias, que envergou a braçadeira de capitão e poderá ter feito o último jogo com a camisola do Benfica, com a comunicação social a noticiar uma possível transferência para os ingleses do Manchester City, abriu a contagem aos 20 minutos e Seferovic fechou a contagem, aos 80.

No primeiro jogo do dia, o Marítimo impôs-se na receção ao Tondela, por 2-1, conquistando a primeira vitória no campeonato.

O avançado Rodrigo Pinho foi a figura de destaque no encontro, ao apontar, aos 34 e 45 minutos, os dois golos da formação da casa, que viu Fábio China ser expulso aos 41, pouco antes de Pedro Augusto marcar o golo solitário dos beirões, aos 43.

A segunda jornada, que abriu na sexta-feira, com o triunfo surpreendente do Santa Clara no reduto do Sporting de Braga, por 1-0, prossegue no domingo, com o Sporting a estrear-se, em Paços de Ferreira, depois do adiamento do encontro da ronda inaugural, com o Gil Vicente, imposto pelas autoridades sanitárias.

Os ‘leões’ deveriam ter recebido os gilistas no fim de semana passado, mas a deteção de várias pessoas infetadas com covid-19 nos plantéis das duas equipas, entre as quais futebolistas e treinadores, motivou o adiamento da partida, que se realizará entre 12 e 16 de outubro.