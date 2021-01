FC Porto e Benfica não aproveitam tropeção do Sporting frente ao Rio Ave

O resultado acabou por ser feito na primeira parte, com o espanhol Grimaldo a inaugurar o marcador para os 'encarnados', aos 17 minutos, após uma boa combinação com Seferovic, e o FC Porto a responder com o empate, aos 25, pelo avançado iraniano Mehdi Taremi, assistido pelo internacional mexicano Jesús Corona.

Numa partida com muitos nervos à 'flor da pele', muitas faltas e picardias, oito cartões amarelos, um vermelho e pouco futebol, o empate acabou por se ajustar ao que foi o jogo, pese embora o Benfica tenha tido algum ascendente na fase final da partida, na qual tinha mais um jogador em campo por expulsão de Taremi.

O avançado iraniano veria justamente o cartão vermelho, aos 73 minutos, após uma entrada a 'varrer' sobre Otamendi, que foi atingido com os pítons da bota do adversário na perna, o que levou o FC Porto, que perdeu a oportunidade de conquistar a quinta vitória consecutiva sobre as 'águias', a fechar-se mais atrás, junto à sua área, para tentar segurar um ponto naquelas circunstâncias desfavoráveis.

Com este empate, FC Porto e Benfica continuam nos segundo e terceiro lugares, respetivamente, com 32 pontos, e não conseguiram reduzir a desvantagem de quatro pontos para o líder Sporting, que tropeçou em casa frente ao Rio Ave.

No outro jogo importante da 14.ª jornada, Rio Ave quebrou hoje a série de quatro vitórias do Sporting, ao empatar em Alvalade 1-1, graças ao golo do ex-‘leão’ Gelson Dala, na segunda parte.

O goleador do Sporting, Pedro Gonçalves, abriu o marcador, aos 42 minutos, mas o avançado angolano, contra a corrente do jogo, fixou o resultado final, aos 61.

Com este empate, o Sporting, que permanece invicto, mantém a liderança da I Liga, agora com 36 pontos, enquanto o Rio Ave é oitavo, com 15, em igualdade com o Santa Clara, sétimo, que tem menos um jogo.