FC Porto arranca vitória nos descontos e espera deslize do líder Sporting

A aposta do treinador portista, Sérgio Conceição, no ponta de lança revelou-se acertada, visto que, depois de entrar em campo aos 86 minutos, marcou o tento vitorioso, de cabeça, aos 90+5, após um cruzamento sublime de Corona.

Antes, aos 49, foi o médio Sérgio Oliveira a dar vantagem aos ‘dragões’, na transformação de uma grande penalidade, cimentando o terceiro lugar na lista dos melhores marcadores da competição, com 12 golos, sendo apenas superado pelo sportinguista Pedro Gonçalves (15) e pelo benfiquista Seferovic (12).

A formação açoriana empatou a partida no Estádio do Dragão, apenas sete minutos depois de ter ficado em desvantagem, da mesma forma, também de castigo máximo, no oitavo tento do brasileiro Carlos Júnior.

Mesmo de forma sofrida, o FC Porto somou o sexto triunfo em receções à formação micaelense, mantendo o registo 100% vitorioso neste embates.

O campeão nacional, que obteve a quarta vitória seguida e o 19.º jogo sem perder, encurtou provisoriamente para sete pontos a distância para o líder Sporting, que entra em campo na segunda-feira, em Moreira de Cónegos, para defrontar o Moreirense. O Santa Clara permanece no sétimo posto, com 32.

A viver um bom momento no campeonato está o Gil Vicente, depois de ter somado a terceira vitória consecutiva, no campo do Rio Ave, por 2-0, ascendendo, de forma provisória, ao nono posto, precisamente por troca com o adversário de hoje.

O defesa Talocha, na cobrança de um penálti, colocou o emblema de Barcelos na frente, quando estavam decorridos 76 minutos, e o avançado brasileiro Samuel Lino (90+6), já nos descontos da segunda parte, ‘selou’ o triunfo, facilitado pela expulsão de Filipe Augusto, antes de cobrado o castigo máximo.

O emblema minhoto subiu provisoriamente ao nono lugar, passando a contabilizar 28 pontos, mais um do que os vila-condenses, 10.º.