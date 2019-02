Falta de interesse de jovens lusodescendentes pela comunidade motiva inquérito no Canadá

As mais lidas

Segundo Otava, existem cerca de 480 mil portugueses e lusdescendentes no Canadá.

Os jovens "têm esse orgulho", agora há que "preencher esse orgulho" com atividades para "manterem viva a comunidade" que dentro de 40 ou 50 anos terá que se "rejuvenescer".

Daniel Loureiro está convicto de que os jovens da comunidade "são orgulhos das suas raízes e de pertencerem à comunidade portuguesa" independentemente de estarem em Montreal, Toronto ou noutras cidades do mundo.

No entanto, a falta de interesse pode também surgir no "desinteresse da comunidade pelos jovens", e a culpa "é um mistério da vida", alertou.

O conselheiro das Comunidades Portuguesas sublinhou ainda a importância do estudo no sentido de "poder ajudar a compreender o futuro da comunidade portuguesa".

Filho de emigrantes ribatejanos, o mais jovem dos conselheiros das Comunidades Portuguesas, no cargo desde 2015, explicou que o objetivo do estudo "é mesmo encontrar respostas para o problema".

Daniel Loureiro, de 28 anos, luso-canadiano a residir em Montreal, pretende com este inquérito "descobrir porque não há uma maior adesão dos lusodescendentes aos eventos da comunidade".

A falta de interesse dos jovens lusodescendentes pelas "coisas da comunidade portuguesa" é motivo de estudo académico por parte do conselheiro das Comunidades Portuguesas no Canadá Daniel Loureiro.

