Exposição fotográfica retrata festas religiosas

Patente de 11 a 25 de maio, neste espaço público da cidade, a exposição é uma iniciativa da Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores e apoiada, todos os anos, pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, refere nota de imprensa.

A mostra visa apresentar, através de diversas perspetivas, as maiores festas religiosas dos Açores. Neste sentido, no centro histórico da cidade de Ponta Delgada, poderão ser apreciados 18 imagens fotográficas, que resultam de um concurso fotográfico que tem vindo a registar as festas em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres, a nível religioso e profano, e a contribuir para o perpetuar das tradições.



A mostra é constituída por seis trabalhos compostos por três fotografias captadas em 2022, da autoria de Paulo Medeiros, vencedor do concurso desta edição, Paulo Rodrigues Jorge, José Maria Sousa e Gabi Pontes.

Recorde-se que 2022 foi um ano marcado pelo tão desejado regresso do Senhor Santo Cristo dos Milagres às ruas e esta exposição desde o seu surgimento, em 2007, é presença constante nestas grandes festas religiosas açorianas.