Explosão perto de base dos EUA na Síria

Uma fonte militar síria que pediu anonimato disse à agência noticiosa Efe que a explosão ocorreu na área do campo de gás de Konico, onde se encontra uma base norta-americana, enquanto que a agência noticiosa síria oficial SANA disse que ocorreu pouco antes da meia-noite de sábado.

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos confirmou numa declaração a explosão e afirmou que até à data não foram relatadas quaisquer baixas.

A ONG, sediada no Reino Unido e com uma vasta rede de parceiros no terreno, disse ter sido causada pelo impacto de um foguete que poderia ter sido lançado pelas milícias apoiadas por Teerão a partir das suas posições a oeste do rio Eufrates.

Contudo, a coligação internacional que combate o grupo jihadista Estado Islâmico (IS) na Síria e no Iraque, liderada pelos Estados Unidos, não comentou o incidente, o quarto desde o bombardeamento por aviões norte-americanos a 28 de junho.

Nesse mesmo dia, as milícias lançaram foguetes contra a base militar norte-americana no campo petrolífero de Al Omar e também em Deir al Zur.