Ex-PM britânico Boris Johnson alvo de novas alegações sobre violações de normas anti-covid-19

Johnson, que foi forçado a demitir-se no verão depois de uma série de escândalos, nomeadamente sobre festas em Downing Street que violaram as regras anti-covid-19, já foi multado.

Ainda assim, o The Times, citado pela agência France-Presse (AFP), refere que os serviços do executivo fizeram novas denúncias à polícia, à medida que foram surgindo novas provas no período que antecedeu o inquérito sobre a gestão da pandemia.

A polícia londrina disse que está a “avaliar” as informações transmitidas em 19 de maio sobre “potenciais” violações das regras anti-covid-19 em Downing Street entre junho de 2020 e maio de 2021.

O The Times acrescenta a polícia recebeu um relatório sobre incidentes em Chequers, residência de campo dos primeiros-ministros britânicos.

Ao diário, um porta-voz de Boris Johnson disse que “houve uma tentativa óbvia de fazer algo do nada por razões políticas”.

Boris Johnson é já alvo de um inquérito parlamentar para esclarecer se mentiu ao parlamento quando afirmou repetidamente que todas as restrições sanitárias foram respeitadas em Downing Street durante a pandemia.