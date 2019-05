Eurodeputado eleito do PAN diz que Europa ganha uma voz ecologista

As mais lidas

Nasceu em Santiago do Cacém, a 12 de setembro de 1984, licenciou-se em Comunicação Social pelo Instituto Superior de Educação de Coimbra e trabalhou como analista de estudos de mercado, e ‘project leader’ para a Comissão Europeia, até 2014.

Na Assembleia da República, exercia as funções de assessor político, acompanhando a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação.

Francisco Guerreiro é militante do PAN desde 2012, membro da Comissão Política Nacional desde 2013 e coordenador da Secretaria de Comunicação desde 2014.

“Rompemos com o paradigma da direita e da esquerda, ao trabalhar para um novo paradigma. Seremos uma voz ecologista e que defende os direitos humanos”, assegurou.

Francisco Guerreiro referiu que deseja uma “Europa nova, mais democrática e que priorize as alterações climáticas e defenda os direitos dos animais”.

“Para nós, não é uma surpresa. Foi um trabalho honesto e de propostas”, afirmou o eurodeputado eleito, nas primeiras palavras que dirigiu às dezenas de militantes que se juntaram na sede do partido, em Lisboa.

O eurodeputado eleito pelo Pessoas-Animais-Natureza (PAN), Francisco Guerreiro, afirmou que com a sua eleição a Europa terá uma “voz ecologista, que defende os direitos humanos e dos animais.

