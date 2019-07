Eurodeputado André Bradford permanece em estado crítico, embora estabilizado

De acordo com comunicado do HDES enviado à nossa redação, André Bradford “foi transferido na tarde de ontem para o Serviço de Medicina Intensiva onde permanece em estado crítico, embora estabilizado.





O HDES diz que o eurodeputado deu entrada no Serviço de Urgência na “madrugada do dia 8 julho, após episódio de síncope e paragem cardio-respiratória. Veio acompanhado pela SIV que lhe prestou. no domicilio e no transporte. medidas de suporte avançado de vida. Na emergência foi de imediato reanimado e ventilado, e realizados os exames complementares de diagnóstico necessários”.