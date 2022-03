Afeganistão

EUA têm capacidade para tirar os seus cidadãos que ainda estão no país

Os Estados Unidos têm capacidade para tirar os cerca de 300 cidadãos norte-americanos que permanecem no Afeganistão e que desejam partir antes do prazo final da saída do país, na terça-feira, disseram responsáveis do Governo norte-americano.