EUA condenam "veementemente" ataque "à democracia"

"A violência não tem lugar em nenhuma democracia. Condenamos veementemente os ataques contra as instituições dos poderes executivo, legislativo e judicial em Brasília, que são também um ataque à democracia", disse Koneff, numa mensagem na rede social Twitter.

Segundo o diplomata, "não há justificação para estes atos".

Esta mensagem foi igualmente divulgada na página oficial na Internet da Embaixada dos EUA em Brasília, que alertou para um "protesto antidemocrático" que se tornou violento em Brasília, instando os cidadãos norte-americanos a evitar aquela zona.

Centenas de apoiantes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram hoje o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), sedes do poder legislativo, executivo e judiciário, numa manifestação em que pedem uma intervenção militar para derrubar o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma semana após a sua tomada de posse.

Os manifestantes avançaram e furaram as barreiras montadas pela polícia, com imagens dos invasores dentro do salão verde do Congresso, dentro e fora do Palácio do Planalto e do STF, a serem divulgadas nas redes sociais.

A polícia brasileira usou gás lacrimogéneo para tentar, sem sucesso, travar os manifestantes.