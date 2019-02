EUA apresentam texto na ONU sobre eleições, Rússia opõe-se

As mais lidas

Juan Guaidó, reconhecido como presidente interino da Venezuela por quatro dezenas de países, disse na sexta-feira que estava pronto para tudo, incluindo autorizar uma intervenção militar dos Estados Unidos, para tirar Nicolas Maduro do poder.

Ajuda humanitária enviada pelos Estados Unidos foi encaminhada para a cidade colombiana de Cututa, na fronteira com a Venezuela, mas o presidente Nicolas Maduro garantiu que ela não entrará no país.

Um diplomata disse que esse texto não apresenta nada substantivo para uma saída da crise. E outra fonte ouvida pela agência de notícias disse que o texto, que denuncia “interferências” nos assuntos internos da Venezuela, se for a votos não terá apoios suficientes para ser adotado.

Até agora não foi avançada nenhuma data por parte de Washington para uma votação do texto dos Estados Unidos e as negociações continuam, segundo uma fonte diplomática. Outra fonte citada pela AFP disse que caso a questão das eleições avance, a Rússia, apoiando Nicolas Maduro e acusando os Estados Unidos de apoiar um “golpe de Estado” na Venezuela, utilizará o seu direito de veto.

O projeto de resolução também pede ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que “use os seus bons ofícios” para obter esse processo eleitoral e insiste na necessidade de evitar uma “deterioração adicional” da situação humanitária, e de “facilitar o acesso e a entrega de uma ajuda para todos os que dela necessitam” no país.

O projeto, ao qual a agência de notícias AFP teve acesso, exprime o “total apoio” ao Conselho da Assembleia Nacional da Venezuela, “a única instituição democraticamente eleita” no país.

Os Estados Unidos apresentaram no Conselho de Segurança da ONU um projeto de resolução sobre a Venezuela, pedindo apoio para facilitar ajuda internacional e comprometimento em eleições presidenciais, mas o texto teve a oposição russa, disseram fontes diplomáticas.

