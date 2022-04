Estrada regional entre Nordeste e Água Retorta está encerrada

De acordo com nota da Secretaria Regional das Obras Públicas e Comunicações, com o encerramento da E. R. Nº 1-1ª, entre Nordeste e Água Retorta, o acesso à freguesia deverá ser feito pela costa Sul, via Furnas/Povoação.





No local, diz a secretaria, já estão a trabalhar na desobstrução e limpeza de vias, 20 homens, um conjunto industrial, uma giratória e dois camiões.





A estrada, será reaberta logo que estiverem reunidas as devidas condições de segurança.





No concelho de Ponta Delgada, na zona entre Várzea e João Bom, a Direção Regional das Obras Públicas e Transportes Terrestres está a proceder a trabalhos de desobstrução de estrada e de quatro linhas de água, numa operação envolvendo 25 homens, dois conjuntos industriais, uma giratória e três camiões.